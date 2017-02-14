«Влюблённых в искусство» сегодня ждал в своих стенах Псковский музей-заповедник

Ко Дню Святого Валентина в Псковском музее-заповеднике приготовили специальную программу. Четыре часа уместили в себя различные экскурсии и лекции. Сотрудники музея постарались их сделать не совсем обычными.
Например, в картинной галерее, где находятся работы мастеров девятнадцатого века, посетителям рассказали о моде. Зачем носили парики, из какого материала шили наряды, что означали те или иные узоры и ленты. То, что нельзя было увидеть на картинах, представили вживую. Фольклористы устроили дефиле народных русских костюмов. От богатого, женского, до простого, девичьего. Добавлю, что подобная акция проходит в Псковском музее уже в пятый раз. Чтобы привлечь не только влюблённых друг в друга, но и в настоящее искусство, вне зависимости от пола и возраста.
АЛЕКСАНДР:
Мы каждый год ездим на ночь музеев. Мы решили, что Псковский музей может сделать не хуже и интересно. И не разочарованы нисколько.
ВАЛЕРИЯ:
Можно сказать, что мы познакомились, благодаря искусству – знаменитому брейн-рингу, искусству ума.
Кирилл Радион
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Февраль 2017
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