logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

«Влюблённых в искусство» сегодня ждал в своих стенах Псковский музей-заповедник

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.02.2017 21:10

«Влюблённых в искусство» сегодня ждал в своих стенах Псковский музей-заповедникКо Дню Святого Валентина в Псковском музее-заповеднике приготовили специальную программу. Четыре часа уместили в себя различные экскурсии и лекции. Сотрудники музея постарались их сделать не совсем обычными.

Например, в картинной галерее, где находятся работы мастеров девятнадцатого века, посетителям рассказали о моде. Зачем носили парики, из какого материала шили наряды, что означали те или иные узоры и ленты. То, что нельзя было увидеть на картинах, представили вживую. Фольклористы устроили дефиле народных русских костюмов. От богатого, женского, до простого, девичьего. Добавлю, что подобная акция проходит в Псковском музее уже в пятый раз. Чтобы привлечь не только влюблённых друг в друга, но и в настоящее искусство, вне зависимости от пола и возраста.

АЛЕКСАНДР:
Мы каждый год ездим на ночь музеев. Мы решили, что Псковский музей может сделать не хуже и интересно. И не разочарованы нисколько.

ВАЛЕРИЯ:
Можно сказать, что мы познакомились, благодаря искусству – знаменитому брейн-рингу, искусству ума.

Кирилл Радион


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Kinza
Витрум
Хлебосол
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5