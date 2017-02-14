Представители регионального отделения ОНФ в гостях на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 15 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 17:56

Про генеральную уборку, качество повседневной жизни и помощь людям, имеющим ограничения по здоровью говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с гостями студии: сопредседателями регионального штаба регионального отделения ОНФ: Андреем Царевым и Сергеем Елизаровым.

Слушайте 15 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

