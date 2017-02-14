Как не стать браконьером поневоле? Рыбоохранное ведомство призывает соблюдать правила зимней рыбалки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 21:15

Сотрудники рыбоохраны провели профилактический рейд на Псковском озере. Вылавливали рыбаков, которые, несмотря на запрет, охотятся на небольшого судака. Его и щуку размером менее сорока сантиметров по правилам рыболовства сейчас необходимо отпускать. Также в ходе рейда вместе с сотрудниками ДПС останавливали рыбаков - нарушителей водоохраной зоны. Специалисты напоминают: выезд на лёд на автомобиле запрещён.

Не знали, не видели – такие отговорки у большинства рыбаков, которые выехали на лед на автомобиле. Водоохраная зона, рассказывают сотрудники рыбоохраны – 200 метров, на подъезде установлены знаки, поэтому передвигаться вне дорог и стоянок по акватории озера нельзя. Штраф – две с половиной тысячы рублей.

Настоящий рыбак видит издалека не только другого рыбака, но и сотрудников полиции. Этот водитель попытался избежать штрафа – развернулся и поехал другим путем. Значит законы все-таки знает.

Еще одна не менее важная задача рыбоохраны – выявление браконьеров, которые, несмотря на запрет, вылавливают молодого судака. Мелкой считается особь до 40 см. Этот запрет касается также и щуки. Такую рыбу, напоминают сотрудники рыбоохраны, нужно сразу же выпускать обратно, дать ей вырасти. В противном случае за каждую рыболову грозит штраф.

ВЛАДИСЛАВ КОЛЕСНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА РЫБООХРАНЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ:

При рассмотрении будут учитываться все характеризующие данные, также и самого подсудимого и его признательные показания, признание вины. Грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей и ущерб за каждую голову судака по 250 рублей.

Улов рыбоохранного ведомства всего за несколько часов большой – почти у половины остановленных рыбаков помимо ершей и плотвы оказались и мелкие судаки. По каждому случаю составлен протокол об административном правонарушении.

Андрей Удалов, Сергей Дьяков