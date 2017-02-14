Как не стать браконьером поневоле? Рыбоохранное ведомство призывает соблюдать правила зимней рыбалки

Сотрудники рыбоохраны провели профилактический рейд на Псковском озере. Вылавливали рыбаков, которые, несмотря на запрет, охотятся на небольшого судака. Его и щуку размером менее сорока сантиметров по правилам рыболовства сейчас необходимо отпускать. Также в ходе рейда вместе с сотрудниками ДПС останавливали рыбаков - нарушителей водоохраной зоны. Специалисты напоминают: выезд на лёд на автомобиле запрещён.
Не знали, не видели – такие отговорки у большинства рыбаков, которые выехали на лед на автомобиле. Водоохраная зона, рассказывают сотрудники рыбоохраны – 200 метров, на подъезде установлены знаки, поэтому передвигаться вне дорог и стоянок по акватории озера нельзя. Штраф – две с половиной тысячы рублей.
Настоящий рыбак видит издалека не только другого рыбака, но и сотрудников полиции. Этот водитель попытался избежать штрафа – развернулся и поехал другим путем. Значит законы все-таки знает.
Еще одна не менее важная задача рыбоохраны – выявление браконьеров, которые, несмотря на запрет, вылавливают молодого судака. Мелкой считается особь до 40 см. Этот запрет касается также и щуки. Такую рыбу, напоминают сотрудники рыбоохраны, нужно сразу же выпускать обратно, дать ей вырасти. В противном случае за каждую рыболову грозит штраф.
ВЛАДИСЛАВ КОЛЕСНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА РЫБООХРАНЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ:
При рассмотрении будут учитываться все характеризующие данные, также и самого подсудимого и его признательные показания, признание вины. Грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей и ущерб за каждую голову судака по 250 рублей.
Улов рыбоохранного ведомства всего за несколько часов большой – почти у половины остановленных рыбаков помимо ершей и плотвы оказались и мелкие судаки. По каждому случаю составлен протокол об административном правонарушении.
Андрей Удалов, Сергей Дьяков
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