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Любовь к спорту объединяет: любители и профессионалы всех возрастов собрались для участия в «Лыжне России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.02.2017 14:41

Любовь к спорту объединяет: любители и профессионалы всех возрастов собрались для участия в «Лыжне России»Более тысячи жителей Псковской области стали участниками юбилейной, тридцать пятой всероссийской гонки «Лыжня России». Региональный этап соревнований прошёл в Великолукском районе. Живописное место в Сенчитском бору. Хорошо подготовленные учебные трассы Академии физкультуры и спорта.

От мала до велика, то есть от 4-х лет до 78-ми. Таков в этом году возраст спортсменов, вышедших на «Лыжню России». В последний момент успели зарегистрироваться псковские лыжники. На старте, таким образом, все районы области – более тысячи участников.

НИКОЛАЙ И ВЕРА ИВАНОВЫ:
- А мы всегда принимаем участие с женой.
- Мы решение даже не принимаем – это наша традиция. До этого мы участвовали в снежных десантах. В силу возраста мы уже не можем большие походы такие предпринимать, а «Лыжня России» продолжает традиции снежного десанта.

А так как лыжные традиции в регионе сложились давно, то сейчас - это один из самых массовых и любимых видов спорта.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
У нас есть олимпийский чемпион по лыжному спорту Михаил Иванов. В детских секциях дети занимаются. Их занимается достаточно много. И им есть к чему стремиться, тем более, когда есть такие земляки.

ВЛАД НИКОЛАЕВ:
Мне 9 лет, я принимаю участие, ну, чтобы награду заработать, просто посоревноваться, чтоб весело было.

Самые юные лыжники стартовали с участниками VIP-забега. Всего к соревнованиям в Сенчитском бору готовились три дистанции: 2, 5 и 10 километров. Впрочем, особых хлопот организаторам это не доставило. Массовая гонка проходила, как говорится, на уже на накатанных учебных трассах Великолукской Академии физкультуры и спорта.

АЛЕКСЕЙ АВВАКУМЕНКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Подготовка заняла немного времени. Мы подготовили буквально в течение одной недели. Несколько их расширили. В некоторых местах пришлось добавить дополнительные петли, чтобы были ровные круги.

Возможность выйти на старт была у всех желающих. Единственное условие – справка от врача, как допуск по состоянию здоровья. Чем больше участников, тем интереснее и веселее. Вместе новички, профессиональные лыжники и любители.

ИРИНА ХРАПОВА:
Я участвовала и в Острове пораньше. Люблю лыжный спорт с детства. Спорт – это жизнь. Я люблю, хорошо, когда ребята все вместе.

Каждый лыжник получил шапочку и номер участника. Традиционные атрибуты всероссийской гонки многие спортсмены коллекционируют. А победители соревнований, как и положено, увезли с собой медали, дипломы и памятные призы.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин


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