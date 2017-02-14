Эксперты предрекают России дефицит пшеницы – вырастут ли цены на хлеб? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 14 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 14:31

Эксперты предрекли России дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба. Отразится ли нехватка сырья на качестве производимого хлеба, вырастут ли цены на хлебобулочные изделия?

Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.