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Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов заглянули в псковскую студию "Маяка". Слушайте в "Шоу вежливых людей" во вторник, 14 февраля с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.02.2017 12:38

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов заглянули в псковскую студию Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов заглянули в псковскую студию "Маяка". И рассказали такое...
Слушайте в "Шоу вежливых людей" во вторник, 14 февраля с 17.05.

А сразу после них - обсуждаем с вами то, на что обязательно должны обратить внимание Стиллавин и Вахидов во время следующего визита в Псков.

Звоните в студию после 17.30 по тел: 66-27-47


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