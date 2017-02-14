Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 12:38

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов заглянули в псковскую студию "Маяка". И рассказали такое...

Слушайте в "Шоу вежливых людей" во вторник, 14 февраля с 17.05.

А сразу после них - обсуждаем с вами то, на что обязательно должны обратить внимание Стиллавин и Вахидов во время следующего визита в Псков.

Звоните в студию после 17.30 по тел: 66-27-47