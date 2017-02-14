Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов заглянули в псковскую студию "Маяка". И рассказали такое...
Слушайте в "Шоу вежливых людей" во вторник, 14 февраля с 17.05.
А сразу после них - обсуждаем с вами то, на что обязательно должны обратить внимание Стиллавин и Вахидов во время следующего визита в Псков.
Звоните в студию после 17.30 по тел: 66-27-47
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