Во время рейда сотрудники рыбоохраны выявляли нарушителей, выезжающих на лед на автомобиле

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:49

Сотрудники рыбоохраны провели профилактический рейд на Псковском озере. Они выявляли рыбаков, которые, несмотря на запрет, вылавливали небольших судаков. В этот период судака и щуку размером менее сорока сантиметров по правилам рыболовства необходимо отпускать. Так же в ходе рейда вместе сотрудниками ДПС было выявлено большое количество нарушений рыбаками водоохраной зоны.

Сотрудники рыбоохраны напоминают, что выезд на лед на автомобиле запрещен.

ВЛАДИСЛАВ КОЛЕСНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА РЫБООХРАНЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ:

Заезд на лед, это нарушение водоохраной зоны, на которой существует ограничение хозяйственной и иной деятельности. Движение машин вне дорог с твердым покрытием и также ее стоянка нарушает экологию.

Андрей Удалов