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Псковский военнослужащий осужден за приобретение и хранение наркотиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.02.2017 11:42

Псковский военнослужащий осужден за приобретение и хранение наркотиковПять лет в колонии общего режима проведёт бывший псковский военнослужащий за приобретение и хранение наркотиков. Основанием для возбуждения уголовного дела стали оперативные материалы УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации и Псковского Управления ФСКН. Было установлено, что мужчина по почте организовал пересылку амфетамина в крупном размере из Санкт-Петербурга в Псков.

В ходе оперативных действий был проведён обыск в квартире подозреваемого, где обнаружено другое психотропное вещество - метамфетамин - также в крупном размере. Дело рассматривалось в Псковском гарнизонном военном суде, приговор вступил в законную силу.

Татьяна Борисова

 

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