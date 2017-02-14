Псковский военнослужащий осужден за приобретение и хранение наркотиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:42

Пять лет в колонии общего режима проведёт бывший псковский военнослужащий за приобретение и хранение наркотиков. Основанием для возбуждения уголовного дела стали оперативные материалы УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации и Псковского Управления ФСКН. Было установлено, что мужчина по почте организовал пересылку амфетамина в крупном размере из Санкт-Петербурга в Псков.

В ходе оперативных действий был проведён обыск в квартире подозреваемого, где обнаружено другое психотропное вещество - метамфетамин - также в крупном размере. Дело рассматривалось в Псковском гарнизонном военном суде, приговор вступил в законную силу.

Татьяна Борисова