Неотложная помощь одним нажатием кнопки: псковские поликлиники привыкают к нововведениям

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:37

Сегодня псковские поликлиники запустили работу тревожных кнопок. Действуют они по аналогии с тревожными кнопками вызова полиции. Если человеку стало плохо, он сам, либо окружающие, нажимают кнопку, сигнал поступает в кабинет неотложной помощи, где на специальном пульте отображается, куда именно бежать специалисту.

В каждой поликлинике города установлено по две - три кнопки на каждом этаже. Кроме того, дополнительный пульт есть в регистратуре на случай, если в кабинете неотложной помощи никого не окажется. Тогда на вызов прибудет другой дежурный врач.

ЖАННА ТИМАШЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

К новому привыкать всегда сложно, не всегда получается очень быстро, поэтому сейчас мы тренируемся, выходим на тренировочные работы, проводим работу с нашими сотрудниками, чтобы показать, как работает эта кнопка неотложной помощи.

Пока система быстрого реагирования работает в тестовом режиме. Кнопки расположены в самых доступных местах медучреждения, но в процессе эксплуатации будет ясно, насколько удобно, возможно их установят в других точках. Кроме того, разрабатывают систему, при которой сигнал тревожной кнопки будет поступать на специальный брелок - напрямую дежурному доктору. К этой системе нужно привыкнуть, как медикам, так и пациентам, но в поликлинике уверены, опыт других городов приживется в Пскове и поможет избежать несчастных случаев.

ГАЛИНА НЕВАЛЁННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ "ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА":

Мы просим, чтобы этой кнопкой пользовались именно по назначению, т.е. при необходимости оказания неотложной помощи, если вдруг кому-то нехорошо, если какие-то боли или другие проблемы вдруг возникли. Это было связано с теми нашими планами, которые в первую очередь направлены на повышение, улучшение качества обслуживания населения.

Дина Перевозчикова