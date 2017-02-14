Встретили хлебом-солью: к псковским школьникам приехали гости из Франции

Двадцать школьников из гимназии французского Байона приехали по обмену к учащимся Псковского педагогического комплекса. Ребята две недели будут жить в псковских семьях, изучать русский язык и культуру.
Таким – солнечным, ярким и праздничным показали байонские гимназисты свой родной город и край. Расположенный на юго-западе Франции, в пяти километрах от Атлантического океана, его ещё называют центром баскской культуры.
Мы по традиции встретили дорогих гостей хлебом и солью.
В знак дружбы двух народов псковские школьники изготовили флажки с триколорами и бумажные Эйфелевы башни.
ЛЮСИЛЬ РИЧИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):
Очень важно не только изучать язык, но и видеть своими глазами как живут люди, дети, чей язык они изучают.
То, что байонские школьники приехали именно в педагогический комплекс, не случайно. Это единственное образовательное учреждение в Пскове, где французский язык изучается, как первый основной. Поэтому языковой барьер у принимающей стороны стирается сам собой.
СВЕТЛАНА КУРБЫКО, УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:
Мы сделаем всё, чтобы французские школьники почувствовали русское гостеприимство, русскую душу. Мы надеемся, что эти связи будут долгими, и ребята смогут ездить друг к другу и общаться всю жизнь.
Французские школьники изучают русский язык не как основной, а факультативно. Тем не менее, на предложение поехать на две недели в Россию все восприняли с радостью. И вот первые впечатления:
КАРЛА БЕЗО, УЧЕНИЦА БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):
Они очень милие, еда – вкусно и я очень рада быть с ними.
ВИКТОР ЗЯБКОВ, УЧЕНИК БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):
Холодно, холодно, очень холодно. Во Франции тепло. Но здесь можно видеть снег – это красиво.
В завершении дня знакомства с педагогическим комплексом, наши ребята подготовили небольшой концерт - прозвучали песни на русском языке и романсы на французском.
Кирилл Радион, Александр Калинин
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