Встретили хлебом-солью: к псковским школьникам приехали гости из Франции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:32

Двадцать школьников из гимназии французского Байона приехали по обмену к учащимся Псковского педагогического комплекса. Ребята две недели будут жить в псковских семьях, изучать русский язык и культуру.

Таким – солнечным, ярким и праздничным показали байонские гимназисты свой родной город и край. Расположенный на юго-западе Франции, в пяти километрах от Атлантического океана, его ещё называют центром баскской культуры.

Мы по традиции встретили дорогих гостей хлебом и солью.

В знак дружбы двух народов псковские школьники изготовили флажки с триколорами и бумажные Эйфелевы башни.

ЛЮСИЛЬ РИЧИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):

Очень важно не только изучать язык, но и видеть своими глазами как живут люди, дети, чей язык они изучают.

То, что байонские школьники приехали именно в педагогический комплекс, не случайно. Это единственное образовательное учреждение в Пскове, где французский язык изучается, как первый основной. Поэтому языковой барьер у принимающей стороны стирается сам собой.

СВЕТЛАНА КУРБЫКО, УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

Мы сделаем всё, чтобы французские школьники почувствовали русское гостеприимство, русскую душу. Мы надеемся, что эти связи будут долгими, и ребята смогут ездить друг к другу и общаться всю жизнь.

Французские школьники изучают русский язык не как основной, а факультативно. Тем не менее, на предложение поехать на две недели в Россию все восприняли с радостью. И вот первые впечатления:

КАРЛА БЕЗО, УЧЕНИЦА БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):

Они очень милие, еда – вкусно и я очень рада быть с ними.

ВИКТОР ЗЯБКОВ, УЧЕНИК БАЙОНСКОЙ ГИМНАЗИИ (ФРАНЦИЯ):

Холодно, холодно, очень холодно. Во Франции тепло. Но здесь можно видеть снег – это красиво.

В завершении дня знакомства с педагогическим комплексом, наши ребята подготовили небольшой концерт - прозвучали песни на русском языке и романсы на французском.

Кирилл Радион, Александр Калинин