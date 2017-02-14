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Кто окажется достойным «Народного признания»? Претенденты на премию вышли на финишную прямую

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.02.2017 11:25

Кто окажется достойным «Народного признания»? Претенденты на премию вышли на финишную прямуюЗавершился второй тур голосования за претендентов на получение премии «Народное признание». Теперь своё решение предстоит вынести членам жюри. В этом году в одиннадцати номинациях были представлены больше ста претендентов на награду. По итогам первого этапа голосования определились тройки лидеров.

Среди них - в номинации "Поступок" - дорожные рабочие, которые спасли пса Черныша, провалившегося под лёд в Невельском районе и военнослужащий 76 дивизии за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна. Мы рассказывали об этом в своих выпусках. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится в эту пятницу Пушкинском театре.

Татьяна Борисова


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