Кто окажется достойным «Народного признания»? Претенденты на премию вышли на финишную прямую

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:25

Завершился второй тур голосования за претендентов на получение премии «Народное признание». Теперь своё решение предстоит вынести членам жюри. В этом году в одиннадцати номинациях были представлены больше ста претендентов на награду. По итогам первого этапа голосования определились тройки лидеров.

Среди них - в номинации "Поступок" - дорожные рабочие, которые спасли пса Черныша, провалившегося под лёд в Невельском районе и военнослужащий 76 дивизии за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна. Мы рассказывали об этом в своих выпусках. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится в эту пятницу Пушкинском театре.

Татьяна Борисова