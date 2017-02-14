Кто окажется достойным «Народного признания»? Претенденты на премию вышли на финишную прямую

Завершился второй тур голосования за претендентов на получение премии «Народное признание». Теперь своё решение предстоит вынести членам жюри. В этом году в одиннадцати номинациях были представлены больше ста претендентов на награду. По итогам первого этапа голосования определились тройки лидеров.
Среди них - в номинации "Поступок" - дорожные рабочие, которые спасли пса Черныша, провалившегося под лёд в Невельском районе и военнослужащий 76 дивизии за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна. Мы рассказывали об этом в своих выпусках. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится в эту пятницу Пушкинском театре.
Татьяна Борисова
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5