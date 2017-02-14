Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов провел для псковских борцов мастер-класс по вольной борьбе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:18

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов провел мастер-класс для псковских борцов. Он приехал в Псков в рамках рабочего визита членов комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В спортивном клубе "Спарта" борец ответил на вопросы тренеров и спортсменов.

Обещал помочь в решении насущных проблем - покупке ковров для борьбы, а также выразил надежду, что в Пскове вольная борьба получит такое же развитие, как и греко-римская. По просьбам псковичей Артур Таймазов показал несколько своих коронных приемов и рассказал о том, как преодолеть страх перед соревнованиями.

АРТУР ТАЙМАЗОВ, ТРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ:

И я не засыпал перед соревнованиями, но это не означает, что ты слабее стал, или ты можешь из-за этого проиграть. Бывает, завтра тебе бороться, у тебя бессонная ночь, но это же не означает. Ты полгода готовился, год шел к этому, ты же за одну ночь не можешь таким слабым стать, что уже ничего не можешь с этим поделать. Тренироваться надо, надо пахать. Надо работать, работать, работать.

Андрей Удалов