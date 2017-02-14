В здоровом теле: более тысячи жителей Псковской области приняли участие в «Лыжне России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:06

Больше тысячи жителей Псковской области стали участниками юбилейной тридцать пятой Всероссийской гонки «Лыжня России».

Региональный этап прошёл в Великолукском районе, в живописном месте в Сенчитском бору. На хорошо подготовленных учебных трассах академии физкультуры и спорта.

Лыжники проходили три дистанции: два, пять и десять километров. Был и традиционный вип-забег. На старт вышли все желающие. Единственное условие – справка от врача, как допуск по состоянию здоровья. Вместе бежали новички, профессиональные лыжники и любители. Победители соревнований, как и положено, увезли с собой медали, дипломы и памятные призы.

НИКОЛАЙ И ВЕРА ИВАНОВЫ:

- А мы всегда принимаем участие с женой.

- Мы решение даже не принимаем – это наша традиция. До этого мы участвовали в снежных десантах. В силу возраста мы уже не можем большие походы такие предпринимать, а «Лыжня России» продолжает традиции снежного десанта.

ВЛАД НИКОЛАЕВ:

Мне 9 лет, я принимаю участие, ну, чтобы награду заработать, просто посоревноваться, чтоб весело было.

Лариса Чурикова