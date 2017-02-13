Гостиница и физкультурно-оздоровительный комплекс появится на островской базе «Юность»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.02.2017 21:35

На островской базе "Юность" сегодня второй соревновательный день первенства России по биатлону среди юниоров. Одновременно там прошло выездное заседание комитета Госдумы по спорту.

Пасмурно и легкий мороз - условия для десятикилометровой гонки, говорят участники соревнований, в целом неплохие. Но на огневых рубежах нередко мешает ветер. К самой же трассе у спортсменов нареканий нет: никаких крутых подъемов и спусков, кругом живописный лес... В общем, самое время подниматься на пьедестал почета!

СЕМЕН БЕЙ, ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИАТЛОНУ СРЕДИ ЮНИОРОВ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Стрельба замечательно, я справился чисто на обоих огневых рубежах, стрельбой доволен, и в принципе ходом доволен. Гонкой в целом я тоже очень доволен. Всё получилось!

Для того чтобы принять на островской базе "Юность" всероссийские соревнования - организаторам пришлось немало потрудиться. Установлены новое освещение, трибуны, раздевалки, мобильные снежные пушки. А к две тысячи девятнадцатому году здесь появится гостиница и физкультурно-оздоровительный комплекс - на эти цели будет выделено триста восемьдесят миллионов рублей. Об этом сегодня говорили на выездном заседании комитета Госдумы по спорту. Здесь напомнили: изначально в Псковской области планировалось проведение юниорского чемпионата мира по биатлону. Его отменили из-за положительных допинг-проб российских спортсменов. Но позже, выразили надежду присутствующие, Псковская область ещё не раз поборется за право проведения международных стартов. И к этому моменту инфраструктура спортбазы в Острове должна быть на высоте.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ:

Будем надеяться, что вот эта волна напряжения, не очень корректного иногда поведения, когда смешивается употребление допинга отдельными единицами спортсменов с проведением таких масштабных мировых мероприятий, как чемпионат мира по юниорам в Острове. Что вот это вот пройдет.

Совершенствование спорткомплексов в нашем регионе должно поспособствовать и развитию туризма. На Псковщину будут приезжать те, кто предпочитает активный отдых. Для того чтобы Псков стал доступнее, поступило предложение продавать железнодорожные билеты в наш город, например, студентам со скидкой до девяноста процентов. При наличии свободных мест в составе. Губернатор Андрей Турчак эту инициативу уже поддержал и пообещал обсудить её с руководством РЖД. А для тех, кто захочет заглянуть в самые отдаленные уголки нашего края депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский предложил создать специальную электронную карту: на ней будут показаны все природные и исторические достопримечательности. Необходимо, отметил он, и искать инвесторов для реконструкции памятников и строительства гостиниц.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Ну, конечно, это невозможно сделать за год, да? Если мы даже говорим о тех вложениях, которые там надо будет сделать, то сейчас их тяжело рассчитать. Но что, что можно сказать: на каждый вложенный рубль инвестиций идет возврат, который превышает в десятки раз, там в пять, шесть, десять раз - по различным объектам - это факт.

Впереди много работы. Главная задача: показать, что путешествие по даже самым удаленным уголкам нашей страны интереснее и полезнее - чем поездка за границу.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов