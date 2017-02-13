Жители посёлка Карамышево требуют возобновить работу общественной бани

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.02.2017 20:28

Жители Карамышево второй год не могут попасть в общественную баню. Местные власти от решения проблемы открещиваются, мол, содержание бань – дело убыточное и в бюджете денег на это нет.

Андрей Иванов – учитель в местной сельской школе. Ему, как и многим другим жителям Карамышево, регулярно приходится решать неудобный вопрос – как и где помыться. Поездка в городскую баню в среднем обходится в 300 рублей.

ГАЛИНА ЕГОРОВА:

Кто в сарае моется, ну сейчас холодно конечно, а летом … кто в Порхов съездит к родственникам. Баня нам здесь очень нужна. Очень многие тут хотят мыться.

ЛИДИЯ ЧЕРНИЦКАЯ:

Я тоже в числе таких людей которые ездят. Вот последний раз я ездила это 2-3 недели назад, а потом бронхитом болела. Потому что с бани пока сюда доберешься. Это тоже не дело.

Большинство жителей Карамышево каждый банный день ищут где помыться. Хотя еще свежи воспоминания, как летом перед выборами в Карамышево приезжали депутаты и местные власти. Говорили, что после ремонта баня откроется. Ремонт жители видели своими глазами. Говорят, что перед тем как на двери появился замок в бане переложили печи, отремонтировали парилку и обновили потолки. По какой причине, ко всему этому богатству теперь нет доступа жители не знают.

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА:

Мы не раз обращались в сельский совет, я в частности также. Нам отвечают: жалуйтесь в район, мы тут ни при чем, баня не наша. Я вот хочу, что сказать, что у нас 12 депутатов и 9 человек работников сельского совета. Которые работают все против народа, вот даже сейчас им не интересна наша судьба.

Комментировать ситуацию на камеру в администрации поселения отказались. Мол баня не наша.

В администрации района подтвердили, действительно баня принадлежит муниципальному предприятию "ЖКХ Псковского района", которое сейчас проходит процедуру банкротства. А обращения к конкурсному управляющему с просьбой обеспечить работу бани результатов не дали.

МИХАИЛ ПАВЛОВ, КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА:

- Она может вообще быть запущена или она у вас на продажу выставлена?

- Я ее запускать не буду, она будет продана. Кредиторы определят, когда продавать за какую сумму. Пока по срокам ничего не известно. Потому что предприятие находится в процедуре конкурсного производства и никакие иные платежи посторонние там осуществляться не могут. Деятельность текущая не ведется предприятием.

Даже если баню никто не купит и она перейдет в собственность района, запустить ее не получится – бюджет такие услуги не потянет, считают власти.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОГО РАЙОНА:

Раньше на убыточность бань в бюджет закладывали деньги. Достаточно серьезная сумма закладывалась на 3 бани порядка 1 млн рублей. На покрытие убытков от этих бань. Все затраты они в разы превышают содержание той бани. Поэтому, как объект он не может быть открыт.

Депутат от этого избирательного округа – Александр Котов напротив уверен, что выход из ситуации местным и может быть даже областным властям надо искать вместе.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

Я со своей стороны наверно тоже приму в этом участие, как депутат по этому округу. Разные варианты существуют которые в некоторых муниципальных образованиях используют, такие варианты, например, как передают в аренду предпринимателям, с той целью, чтобы они могли ее содержать, дать эту услугу банную и каким-то образом еще использовать мне кажется, что однозначно здесь ставить точку ни в коем случае нельзя.

Как будет решена проблема пока непонятно, для поиска вариантов властям нужно время. Однако оно играет не в пользу жителей Карамышево - сельчане по-прежнему вынуждены жить без бани.

Андрей Удалов, Василий Нордэн, Юрий Ильин