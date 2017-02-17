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Выпускники Псковского филиала академии ФСИН России во время экзаменов инсценировали судебное заседание

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.02.2017 09:56

Выпускники Псковского филиала академии ФСИН России во время экзаменов инсценировали судебное заседаниеУ выпускников Псковского филиала академии ФСИН России прошли итоговые учения. Эта практическая работа по сути является экзаменом, на котором они должны продемонстрировать всё, чему научились. Курсанты, например, инсценируют судебное заседание: здесь они и судьи, и подсудимые, и прокуроры.

Перед судом – женщина, уклонившаяся от воспитания ребенка, ее роль исполняет выпускница Псковского филиала академии ФСИН России. На этом игровом процессе курсанты демонстрируют знания, полученные за все годы обучения. Это своего рода практический экзамен – после долгих оперативно-розыскных действий провести суд, где все должно пройти согласно действующему закону и порядку.

МАРГАРИТА СИДОРОВА, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:
Наверно все-таки самое сложное для нас, это было правильно провести процедуру судебного заседания. Потому что в первую очередь мы обучаемся, как инспектор. К примеру подготовить себя к роли инспектора проблем не было – то есть придумать фабулу и прочее, а именно правильно процедуру судебного заседания, именно проблема была в этом. Но проблема решена, мы провели все хорошо.

Фабула дела вполне реалистична. Подготовившись к заседанию, все стороны пытаются законными методами склонить суд на свою сторону. В этой истории желаемого добилось гособвинение.

СТАНИСЛАВ МОЛОДЦОВ, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:
Нет, сценарий не прописан. Можно повлиять на исход. Это уже зависит от слов уголовно-исполнительной инспекции, адвоката и других участников судебного заседания. Итог: осужденная была направлена в исправительное учреждение для отбывания наказания в виде лишения свободы.

После суда вымышленного, начинается вполне реальный разбор полетов. За ходом учений следят преподаватели и специальная инспекция из Москвы.
Полковник внутренней службы Евгений Лукьянец учениями остался доволен и высоко оценил уровень подготовки пятикурсников.

ЕВГЕНИЙ ЛУКЬЯНЕЦ, ВР.И.П. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, ФСИН РОССИИ:
Сегодня выпускники Псковского филиала чрезвычайно востребованы благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе. Они всегда четко и добросовестно выполняют служебные обязанности, стоят на страже законных интересов и прав граждан.

Уже через несколько месяцев – летом, курсанты разъедутся на службу по всей стране.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин


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