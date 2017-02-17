Выпускники Псковского филиала академии ФСИН России во время экзаменов инсценировали судебное заседание

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 09:56

У выпускников Псковского филиала академии ФСИН России прошли итоговые учения. Эта практическая работа по сути является экзаменом, на котором они должны продемонстрировать всё, чему научились. Курсанты, например, инсценируют судебное заседание: здесь они и судьи, и подсудимые, и прокуроры.

Перед судом – женщина, уклонившаяся от воспитания ребенка, ее роль исполняет выпускница Псковского филиала академии ФСИН России. На этом игровом процессе курсанты демонстрируют знания, полученные за все годы обучения. Это своего рода практический экзамен – после долгих оперативно-розыскных действий провести суд, где все должно пройти согласно действующему закону и порядку.

МАРГАРИТА СИДОРОВА, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Наверно все-таки самое сложное для нас, это было правильно провести процедуру судебного заседания. Потому что в первую очередь мы обучаемся, как инспектор. К примеру подготовить себя к роли инспектора проблем не было – то есть придумать фабулу и прочее, а именно правильно процедуру судебного заседания, именно проблема была в этом. Но проблема решена, мы провели все хорошо.

Фабула дела вполне реалистична. Подготовившись к заседанию, все стороны пытаются законными методами склонить суд на свою сторону. В этой истории желаемого добилось гособвинение.

СТАНИСЛАВ МОЛОДЦОВ, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Нет, сценарий не прописан. Можно повлиять на исход. Это уже зависит от слов уголовно-исполнительной инспекции, адвоката и других участников судебного заседания. Итог: осужденная была направлена в исправительное учреждение для отбывания наказания в виде лишения свободы.

После суда вымышленного, начинается вполне реальный разбор полетов. За ходом учений следят преподаватели и специальная инспекция из Москвы.

Полковник внутренней службы Евгений Лукьянец учениями остался доволен и высоко оценил уровень подготовки пятикурсников.

ЕВГЕНИЙ ЛУКЬЯНЕЦ, ВР.И.П. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, ФСИН РОССИИ:

Сегодня выпускники Псковского филиала чрезвычайно востребованы благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе. Они всегда четко и добросовестно выполняют служебные обязанности, стоят на страже законных интересов и прав граждан.

Уже через несколько месяцев – летом, курсанты разъедутся на службу по всей стране.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин