Лыжно-биатлонный центр «Юность» получит триста восемьдесят миллионов рублей

Лыжно-биатлонный центр «Юность» в Островском районе получит триста восемьдесят миллионов рублей на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса и гостиницы в две тысячи девятнадцатом году. Об этом говорили сегодня на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Совершенствование базы в Острове позволит добиваться новых спортивных побед; кроме того, это дополнительно привлечет в регион и гостей, любящих активные виды отдыха. Сейчас Псков достаточно популярен у туристов: сюда приезжают отдыхать целыми семьями. А чтобы сделать поездку в наш город ещё доступнее, поступило предложение продавать железнодорожные билеты в Псков, например, студентам со скидкой до девяноста процентов. При наличии свободных мест в составе. Губернатор региона Андрей Турчак эту инициативу уже поддержал и пообещал обсудить её с руководством "РЖД". Также депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский предложил создать для туристов особую карту, на которой будут отмечены природные и исторические достопримечательности Псковщины.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
Необходимо разместить и указатели, необходимо сделать такую доступную логистику и в электронном виде, чтобы эта была карта, ну, и конечно, чтобы это были специальные указатели, таких памятных мест. Ну, и сами места - необходимо привлекать федеральные деньги, чтобы проводить их реконструкцию.
Виктория Парфенова
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