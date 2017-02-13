Про День святого Валентина говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 февраля с 7.20

Завтра 14 февраля, и во многих странах мира, в том числе и в России, все влюблённые отмечают День святого Валентина.
Отношение к празднику у наших сограждан очень неоднозначное. Почему - попробуем разобраться в эфире «Стартовой площадки». Ну и, конечно, не обойдем стороной тему, без которой этот праздник вообще немыслим - любовь. Гости студии: психолог-консультант, кандидат психологических наук, специалист в области семейной психологии Румия Калинина и психолог-консультант, бизнес-консультант, бизнес-тренер Сергей Калинин.
Слушайте 14 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте, как Вы относитесь ко Дню всех влюбленных, делитесь историями любви и идеями подарков. Телефон прямого эфира 66-27-47.
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