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Про День святого Валентина говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.02.2017 16:49

Про День святого Валентина говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 февраля с 7.20Завтра 14 февраля, и во многих странах мира, в том числе и в России, все влюблённые отмечают День святого Валентина.

Отношение к празднику у наших сограждан очень неоднозначное. Почему - попробуем разобраться в эфире «Стартовой площадки». Ну и, конечно, не обойдем стороной тему, без которой этот праздник вообще немыслим - любовь. Гости студии: психолог-консультант, кандидат психологических наук, специалист в области семейной психологии Румия Калинина и психолог-консультант, бизнес-консультант, бизнес-тренер Сергей Калинин.

Слушайте 14 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте, как Вы относитесь ко Дню всех влюбленных, делитесь историями любви и идеями подарков. Телефон прямого эфира 66-27-47.
 

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