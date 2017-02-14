Не терять надежды: мальчику Никите, оставшемуся инвалидом по недосмотру врачей, еще можно помочь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.02.2017 11:36

Девятилетнему псковичу Никите Стекольникову требуется помощь. Нужны средства на реабилитацию. У ребёнка сложный диагноз – ДЦП, эпилепсия, как следствие - задержка психоречевого развития. В клинике Новосибирска, где Никита уже проходил лечение, его ждут снова в марте. На сегодняшний день собрано чуть больше двухсот тысяч рублей из необходимых почти девятисот.

Свои первые уверенные шаги, без поддержки, Никита стал делать совсем недавно. Чуть больше полугода назад после операции в новосибирской клинике и последующей реабилитации мальчик пошёл. Мама Никиты признаётся, сначала даже не могла поверить своим глазам.

ИННА СТЕКОЛЬНИКОВА, МАМА НИКИТЫ:

И мы увидели, два курса уже прошли, Никите стало намного лучше, результат есть, значит лечение подобрано правильно, я очень рада, иначе я просто не знаю, нам говорили операция на головном мозге бесполезна.

Сейчас мальчику девять лет и все эти годы мама борется за здоровье ребёнка. Лечение начали сразу после рождения, когда стало ясно - из-за врачебного недосмотра Никита останется инвалидом. Каждодневный домашний массаж, потом поездки в больницы по квотам. После них состояние мальчика не только не улучшалось, наоборот приступы эпилепсии усиливались. А где -то и вообще отказывались лечить, дескать, мальчик очень тяжелый.

ИННА СТЕКОЛЬНИКОВА, МАМА НИКИТЫ:

У Никиты достаточно серьёзно повреждён головной мозг, с возрастом он начал давать эпиприступы, лечение по квотам результата не давало, много очагов в головном мозге.

Но мама Никиты ни на секунду не теряла надежды. Благодаря помощи неравнодушных людей, почти два года назад Стекольниковых приняли в клинике Новосибирска. Там провели восстановительную терапию мозга при помощи стволовых клеток. Результат не заставил себя долго ждать - Никита ходит, и даже пытается произносить буквы.

Чтобы укрепить мышцы мальчик по два часа в день проводит вот в таком вертикализаторе. Такое упражнение помогает суставам и в реабилитации детей с ДЦП просто незаменим. Главное, считает мама мальчика, не потерять те навыки, что уже приобретены. Поэтому таким, особенным, детям реабилитация необходима раз в два-три месяца.

ИННА СТЕКОЛЬНИКОВА, МАМА НИКИТЫ:

Думаем и верим, что это наша последняя поездка будет туда, потом будут реабилитации может по квотам, фондам, сбор больше не планируем, надеемся это заключительный сбор и поэтому просим помощи.

Сама Инна не работает, кроме Никиты у неё есть маленькая дочка. Помогает семье бабушка. Денег на такую дорогостоящую поездку, конечно, нет. Поэтому вся надежда на неравнодушных людей. Очередной сбор на лечение Никиты объявлен, есть страница в социальной сети, где указаны все реквизиты. Сейчас удалось собрать чуть больше двухсот тысяч рублей. До двадцать пятого марта необходимо ещё как минимум столько же. Хотя целый курс лечения стоит почти девятьсот тысяч рублей, половина этой суммы обеспечит прохождение хотя бы одной, такой нужной реабилитации.

Татьяна Борисова, Кирилл Мосин



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НИКИТЕ:

https://vk.com/topic-50187047_28384420



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Получатель мать: Стекольникова Инна Игоревна



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