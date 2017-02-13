Оправданы ли опасения противников передачи памятников архитектуры в ведомство Русской православной церкви? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 13 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.02.2017 15:07

Сотни жителей Санкт-Петербурга вышли накануне на акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Общественность обеспокоена судьбой собора, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Об опыте передачи памятников архитектуры РПЦ в Псковской области будем говорить сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.