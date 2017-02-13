Ведущие утреннего шоу радиостанции «Маяк» провели в Пскове «Большой тест-драйв»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.02.2017 14:48

В Пскове созданы все условия, чтобы стать туристическим центром на Северо-Западе, однако городу не хватает "раскрутки" на федеральном уровне. Заявили популярные ведущие утреннего шоу радиостанции "Маяк" Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов. На Псковщину они приехали, чтобы записать очередной выпуск своей программы "Большой тест-драйв", где они тестируют новую модель популярного автомобиля.

А после Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов побывали на телецентре, где дали интервью нашим коллегам с радиостанции "Маяк-Псков". Отметим, в Пскове известные радиоведущие оказались впервые. Больше всего здесь им понравилась псковская кухня, а меньше всего - псковские дороги.

СЕРГЕЙ СТИЛЛАВИН, ВЕДУЩИЙ УТРЕННЕГО ШОУ РАДИОСТАНЦИИ "МАЯК":

Я так понимаю, что хорошие отели, хорошая кухня есть, потому что взять за пример не так далеко расположенную Рязань или Великий Устюг – совершенно распиаренный на всю страну центр жизни Деда Мороза – мы приехали туда под Новый год и обнаружили, что там вообще нет общепита. Вот Великий Устюг – это пример того, что город распиарен, а инфраструктуры – ноль. И наоборот, Псков: отличная инфраструктура создана хотя бы для туристов и ноль информации в федеральном эфире, что это вообще существует. До нашего приезда к вам.

Виталий Михайлов