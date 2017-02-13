Сегодня на базе «Юность» проходит выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.02.2017 12:06

Выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи проходит сегодня на спортивной базе «Юность» под Островом. Накануне там стартовали всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. На кону не просто приз губернатора области, а путёвка на первенство мира.

Побороться за право представлять Россию приехали больше ста спортсменов из десяти регионов.

Стартовали биатлонисты с самой длинной дистанции: пятнадцать километров у юношей и двенадцать у девушек. Организаторы сделали все, чтобы биатлонисты соревновались на базе, которая по уровню не уступает современным мировым стандартам. А остальное уже зависит от самих спортсменов.

ВЛАДИМИР СПИРИН, БИАТЛОНИСТ (Г. МОСКВА):

Плохо отстреляли, плохо справились со стрельбой. Надо лучше готовиться.

ВАСИЛИЙ ТОМШИН, БИАТЛОНИСТ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):

Соперники более чем достойные, я их очень уважаю, мы с ними уже не первый год соревнуемся, уже много лет идет у нас соперничество. Но сегодня ‒ индивидуальная гонка, тут в первую очередь важно совладать со своими нервами, отработать, просто сделать свою работу, не обращая внимания ни на кого.

Именно этот подход помог обойти соперников, отработать по полной на лыжной трассе и огневых рубежах и на финиш прийти первым. По итогам индивидуальной гонки лучшими как среди юношей, так и среди девушек стали представители Свердловской области.

ПОЛИНА ШЕВНИНА, БИАТЛОНИСТКА (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):

Пробежала, стрельнула, необычно для себя: четыре ноля. В принципе, все понравилось. Организаторы – молодцы, постарались.

И старались, уверен губернатор области Андрей Турчак, не зря. Новое освещение, оборудование, трибуны, раздевалки, мобильные снежные пушки и современные электронные мишени – все это залог того, что «Юность» воспитает еще не одно поколение российских и мировых чемпионов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это инвестиции в будущее, это не последние соревнования высокого уровня, которые принимает Псковская область, поэтому мы готовимся и к российским и международным стартам. Поэтому это инвестиции, которые оправданы. Нам важно, кто будет представлять Российскую Федерацию. Поэтому всем желаем удачи, чистых побед, побольше закрытых мишеней, поменьше штрафных минут.

Впереди у спортсменов еще два спринта. По итогам всех заездов отборочного тура будет ясно, кто защитит честь России на первенстве мира.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн



