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Жители Карамышево второй год живут без бани

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.02.2017 11:39

Жители Карамышево второй год живут без баниЖители посёлка Карамышево требуют возобновить работу общественной бани. Она не работает уже второй год. Всё это время многим селянам приходится искать, где помыться. Не у всех жителей есть собственные санузлы и не все готовы платить деньги за поездку в городскую баню. Районные власти от решения проблемы открещиваются.

Говорят, содержание бань слишком дорого, и в бюджете такие деньги не предусмотрены. Тем не менее, перед тем как повесить замок на заведомо убыточный объект, нашлись средства на его ремонт.

ЛИДИЯ ЧЕРНИЦКАЯ:
Я тоже в числе таких людей которые ездят. Вот последний раз я ездила это 2-3 недели назад, а потом бронхитом болела. Потому что с бани пока сюда доберешься. Это тоже не дело.

Татьяна Борисова


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