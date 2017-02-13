Жители Карамышево второй год живут без бани

Жители посёлка Карамышево требуют возобновить работу общественной бани. Она не работает уже второй год. Всё это время многим селянам приходится искать, где помыться. Не у всех жителей есть собственные санузлы и не все готовы платить деньги за поездку в городскую баню. Районные власти от решения проблемы открещиваются.
Говорят, содержание бань слишком дорого, и в бюджете такие деньги не предусмотрены. Тем не менее, перед тем как повесить замок на заведомо убыточный объект, нашлись средства на его ремонт.
ЛИДИЯ ЧЕРНИЦКАЯ:
Я тоже в числе таких людей которые ездят. Вот последний раз я ездила это 2-3 недели назад, а потом бронхитом болела. Потому что с бани пока сюда доберешься. Это тоже не дело.
Татьяна Борисова
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Февраль 2017
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