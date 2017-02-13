С сегодняшнего дня в Пскове открывается новый автобусный маршрут. От улицы Рокоссовского до нового онкоцентра будет ходить автобус 14 А. Он следует по маршруту 14-го, но вместо Любятово заезжает к онкоцентру в прямом и обратном направлении. Расписание можно посмотреть на сайте "Псковпассажиравтотранса".
Отметим, автобус по маршруту 14 А, будет ходить в рабочие дни с периодичностью в полтора часа. Первый выезд от улицы Рокоссовского в 6.20 утра, а последний рейс от онкоцентра в 16.47.
Татьяна Борисова
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5