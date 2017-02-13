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От улицы Рокоссовского до нового онкоцентра будет ходить автобус 14 А

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.02.2017 11:35

От улицы Рокоссовского до нового онкоцентра будет ходить автобус 14 АС сегодняшнего дня в Пскове открывается новый автобусный маршрут. От улицы Рокоссовского до нового онкоцентра будет ходить автобус 14 А. Он следует по маршруту 14-го, но вместо Любятово заезжает к онкоцентру в прямом и обратном направлении. Расписание можно посмотреть на сайте "Псковпассажиравтотранса".

Отметим, автобус по маршруту 14 А, будет ходить в рабочие дни с периодичностью в полтора часа. Первый выезд от улицы Рокоссовского в 6.20 утра, а последний рейс от онкоцентра в 16.47.

Татьяна Борисова

 

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