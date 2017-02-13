Пять тысяч рублей отдала псковичка мошенникам, которые предложили пройти ей платную диспансеризацию на дому

Незнакомый мужчина, представившийся сотрудником поликлиники номер три, деньги забрал и ушёл. Но обещал вернуться. Через несколько дней. Якобы тогда он и сможет взять все анализы у пенсионерки и даже прихватит с собой, совсем не маленький, аппарат УЗИ. Пока известно о двух случаях, когда лже-врач приходил в гости к псковичам.
Медики, между тем, напоминают: диспансеризация - проводится только в поликлиниках. Исключения делаются для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Больной лично звонит в больницу, лишь тогда врач выезжает на дом.
ГАЛИНА НЕВАЛЁННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
Если у жителей какое-то сомнение - наш работник, не наш работник - всегда можно позвонить в приемную: 53-49-42. И уточнить фамилию врача, который у нас обслуживает этот вызов. И мы предостерегаем очередной раз, что наши услуги все проводятся бесплатно. Никакой продажей аппаратуры мы не занимаемся, никакую платную диспансеризацию на дому мы не проводим.
Виктория Парфенова
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Февраль 2017
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