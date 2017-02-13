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Пять тысяч рублей отдала псковичка мошенникам, которые предложили пройти ей платную диспансеризацию на дому

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.02.2017 11:31

Пять тысяч рублей отдала псковичка мошенникам, которые предложили пройти ей платную диспансеризацию на домуНезнакомый мужчина, представившийся сотрудником поликлиники номер три, деньги забрал и ушёл. Но обещал вернуться. Через несколько дней. Якобы тогда он и сможет взять все анализы у пенсионерки и даже прихватит с собой, совсем не маленький, аппарат УЗИ. Пока известно о двух случаях, когда лже-врач приходил в гости к псковичам.

Медики, между тем, напоминают: диспансеризация - проводится только в поликлиниках. Исключения делаются для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Больной лично звонит в больницу, лишь тогда врач выезжает на дом.

ГАЛИНА НЕВАЛЁННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
Если у жителей какое-то сомнение - наш работник, не наш работник - всегда можно позвонить в приемную: 53-49-42. И уточнить фамилию врача, который у нас обслуживает этот вызов. И мы предостерегаем очередной раз, что наши услуги все проводятся бесплатно. Никакой продажей аппаратуры мы не занимаемся, никакую платную диспансеризацию на дому мы не проводим.

Виктория Парфенова


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