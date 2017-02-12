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О современном театре и современном зрителе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 13 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.02.2017 18:25

О современном театре и современном зрителе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 13 февраля с 7.20Завершается Пушкинский театральный фестиваль, и, в свете этого события, конечно, хочется поговорить о театре. Что нового нам приподнес XXIV Пушкинский фестиваль?

 Действительно ли участвовать в лаборатории Лоевского – стресс? Какой он, современный зритель, и чего он ждет от театрального искусства? О чем хочет говорить новое поколение актеров, и чем является театр для них? Об этом и о многом другом говорим завтра в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков».

Слушайте 13 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

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