В Псков пришла зима: катание на коньках, лыжах, санках не откладывайте на потом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 18:30

В эти выходные Псковский планетарий ждёт юных исследователей космоса. Ребята могут не только познакомиться с небесными телами и явлениями, но и принять участие в выставке "Загадки Луны". Все работы, рисунки и поделки, принимаются до десятого марта.

А ко Дню всех влюбленных планетарий подготовил специальную программу для старшеклассников "Звезда по имени Любовь".

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Я советую в эти выходные не сидеть дома, а обязательно выходить на улицу - в Псков наконец пришла зима - снежная, морозная. Поэтому собирайте всю семью, друзей - и на лыжи, сноуборд или ватрушки!

Псковский центр отдыха "Снегопад" ждет любителей зимних видов спорта. Центр работает каждый день с трех часов, а в выходные с одиннадцати. Снегопад - это горка для новичков, при этом услуги инструктора бесплатные. А благодаря разноуровневым трамплинам здесь отрабатывать технику могут и те, у кого уже есть опыт. А восемнадцатого февраля «Снегопад» приглашает горожан на спортивный праздник "Снежные забавы", где пройдет конкурс среди лыжников, сноубордистов и даже тех, кто катается на ватрушках. Участие могут принять все желающие в возрасте от четырех до тридцати лет. И пока держится минусовая температура, успейте покататься на коньках. Каток на Запсковье работает ежедневно. В будни с четырех, в выходные - с двенадцати часов. Есть услуга проката и заточки коньков, а также мини-кафе и теплая раздевалка. На массовые катания приглашает и Ледовый дворец, где также можно взять коньки на прокат. А вечером для всех желающих - дискотека на коньках. График работы Ледового дворца плотный: тренировки, соревнования, поэтому точное расписание массовых катаний отслеживайте на сайте спортивного комплекса. Весна уже совсем скоро! Возможно впереди последние по-настоящему зимние выходные. Так что катание на коньках, лыжах, санках не откладывайте на потом.

Дина Перевозчикова