Псковский городской Совет ветеранов отмечает сегодня свое тридцатилетие

Первоначально, в восьмидесятые годы, в подобные организации входили лишь участники войны. Сейчас ̶ это самое массовое общественное объединение. Более тридцати тысяч человек: ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В каждом микрорайоне города работают свои первичные организации. Отстаивают права ветеранов на улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания и расширение льгот.
АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА 8:
Общественная организация ветеранская ̶ это важная организация для пожилых людей. Те люди, которые вышли на заслуженный отдых, они должны как-то объединяться и нести свой опыт молодому поколению. Мы работали с первого года под девизом «Связь времен и поколений» и чтобы, как еще говорили, «Никто не забыт и ничто не забыто».
Светлана Константинова
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Февраль 2017
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