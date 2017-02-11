logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Псковский городской Совет ветеранов отмечает сегодня свое тридцатилетие

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 10.02.2017 17:55

Псковский городской Совет ветеранов отмечает сегодня свое тридцатилетиеПервоначально, в восьмидесятые годы, в подобные организации входили лишь участники войны. Сейчас ̶  это самое массовое общественное объединение. Более тридцати тысяч человек: ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В каждом микрорайоне города работают свои первичные организации. Отстаивают права ветеранов на улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания и расширение льгот.

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА 8:
Общественная организация ветеранская ̶  это важная организация для пожилых людей. Те люди, которые вышли на заслуженный отдых, они должны как-то объединяться и нести свой опыт молодому поколению. Мы работали с первого года под девизом «Связь времен и поколений» и чтобы, как еще говорили, «Никто не забыт и ничто не забыто».

Светлана Константинова


SocButtons v1.5

Новости

Хлебосол
Авто-трэвл
Витрум
Kinza
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5