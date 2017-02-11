Псковский городской Совет ветеранов отмечает сегодня свое тридцатилетие

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 17:55

Первоначально, в восьмидесятые годы, в подобные организации входили лишь участники войны. Сейчас ̶ это самое массовое общественное объединение. Более тридцати тысяч человек: ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В каждом микрорайоне города работают свои первичные организации. Отстаивают права ветеранов на улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания и расширение льгот.

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА 8:

Общественная организация ветеранская ̶ это важная организация для пожилых людей. Те люди, которые вышли на заслуженный отдых, они должны как-то объединяться и нести свой опыт молодому поколению. Мы работали с первого года под девизом «Связь времен и поколений» и чтобы, как еще говорили, «Никто не забыт и ничто не забыто».

Светлана Константинова