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Сегодня в Псков приедут ведущие утреннего шоу радиостанции "Маяк" Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.02.2017 18:50

Сегодня в Псков приедут ведущие утреннего шоу радиостанции В субботу они проведут в областном центре тест-драйв последней модели одной из популярных марок автомобилей. Помимо работы на радио, Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов с 2012 года ведут программу «Большой тест-драйв».

Вместе популярные ведущие тестируют новые марки автомобилей. Выпуски программы размещают на канале в YouTube, а радиоверсию - в эфире радиостанции "Маяк".

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