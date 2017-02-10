Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 18:50

В субботу они проведут в областном центре тест-драйв последней модели одной из популярных марок автомобилей. Помимо работы на радио, Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов с 2012 года ведут программу «Большой тест-драйв».

Вместе популярные ведущие тестируют новые марки автомобилей. Выпуски программы размещают на канале в YouTube, а радиоверсию - в эфире радиостанции "Маяк".