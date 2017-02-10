В субботу они проведут в областном центре тест-драйв последней модели одной из популярных марок автомобилей. Помимо работы на радио, Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов с 2012 года ведут программу «Большой тест-драйв».
Вместе популярные ведущие тестируют новые марки автомобилей. Выпуски программы размещают на канале в YouTube, а радиоверсию - в эфире радиостанции "Маяк".
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