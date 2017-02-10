Юниоры со всей страны собрались на островской базе «Юность»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 20:41

Завтра на базе спортивного центра "Юность" под Островом стартуют всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области. В чемпионате примут участие спортсмены из десяти регионов страны. Сегодня все биатлонисты вышли на трассу на итоговую тренировку.

На огневом рубеже биатлонистки пристреливаются к мишеням. Пока это всего лишь тренировка. Тем не менее, работают спортсмены по полной. Впереди - серьёзные соревнования. На кону не просто приз губернатора региона, пропуск на мировое первенство среди юниоров. Настроение, как и положено спортсменам.

НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВА, БИАТЛОНИСТКА БАШКИРСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ЮНИОРОК:

Боевое! Ну, я думаю, что здесь как бы все настроены кто на что готов. Каждый и покажет свой результат. Надеемся на хороший результат.

Москва и Санкт-Петербург, Мурманск, Тюмень, Башкортостан, Мордовия, Коми, Ханты-Мансийск. Всего своё участие в соревнованиях подтвердили более сотни биатлонистов. Псковскую область представит один спортсмен, мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников. Большинство команд приехали на "Юность" накануне соревнований. Тренеры делятся первыми впечатлениями, говорят погода немного неуютная. Но на результат это влиять не должно.

ВИКТОР ЮРЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

Если есть набор лыж на каждую погоду, то никаких проблем. Сильный мороз, конечно, не очень комфортно. А так нет проблем. Мы приехали бороться, отбираться на первенство мира.

Параллельно с тренировками спортсменов организаторы соревнований заканчивают готовить трассу. К ней поначалу у биатлонистов были претензии. Говорят, сегодня она уже гораздо лучше. К старту чемпионата организаторы обещают сделать её идеальной.

СЕРГЕЙ ПРОСВИРИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИАТЛОНУ СРЕДИ ЮНИОРОВ:

Наш судейский корпус, нам самое главное всё сделать так, чтобы все были в идеальных условиях. В равных условиях соревновались. Я сам из Санкт-Петербурга, поэтому болеть буду за своих, но сделаем так, чтобы у всех были одинаковые условия и для состязания и для победы.

Завтра юниорам предстоит преодолеть дистанцию в пятнадцать километров, юниоркам - в двенадцать с половиной. В понедельник и вторник пройдут гонки спринт на десять и семь с половиной километров.

Ирина Коваленко, Юрий Ильин