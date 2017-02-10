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Как быть, если родитель ребенка отказывается платить алименты? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 10 февраля, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.02.2017 16:41

Как быть, если родитель ребенка отказывается платить алименты? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 10 февраля, в 18.10За январь 2017 года работники УФССП России по Псковской области возбудили 29 уголовных дел в отношении граждан, которые не платят алименты. Сколько злостных алиментщиков проживает в нашем регионе?

Какими методами с ними борются судебные приставы? Как получить алименты на содержания ребенка без судебного решения? Эти и другие вопросы осудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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