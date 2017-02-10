Прокуратура Псковской области опротестовала решение регионального комитета по делам строительства и ЖКХ о введении нормативов на общедомовые нужды

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 15:00

Об этом сегодня заявил прокурор области Сергей Белов на встрече с редакторами и журналистами ведущих СМИ Псковщины. Ведомство опротестовало постановление в принципе, в том виде, в котором оно было принято.

Протест должен быть рассмотрен в течение десяти дней.

Также прокуратура будет требовать перерасчета по квитанциям за электричество и воду. Тем не менее, за ОДН все равно придется платить. Возврат к прежнему способу оплаты ОДН невозможен, подчеркнул прокурор.

В ведомстве следят за ситуацией с псковичами, которые потеряли деньги и жилье из-за недобросовестного подрядчика. Об этой истории «Вести-Псков» уже не раз рассказывали: почти три десятка человек лишились своих денег. Они пытались купить квартиры у фирмы-подрядчика «Строй-СА», которая выполняла строительные работы для Псковской инвестиционной компании, подразделения группы компаний ЛУГ. Люди вносили деньги, но квартир фактически не получили. По этому делу в надзорный орган обратились два человека, проводится проверка.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, ПРОКУРОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все же усматриваются некие чисто мошеннические действия, потому что речь шла о привлечении денежных средств в виде каких-то займов и так далее. То есть фактические договорные отношения несколько иначе оформлялись. То ли это попытка завуалировать эту деятельность. Я думаю, что органы предварительного следствия дадут этому оценку.

Иван Павлов