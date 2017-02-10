Состав Псковской городской Думы будет формироваться по новому принципу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 11:31

Пятнадцать депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам и лишь десять - по партийным спискам. Соответствующие поправки в Устав Пскова утверждены сегодня на сессии городского парламента.

Модель, предложенная на публичных слушаниях, при которой общее число депутатов увеличилось бы до тридцати – пятнадцать по одномандатным округам и пятнадцать по партийным спискам – поддержки не нашла.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

Если кто-то считает, что нужно наоборот ввести партийную систему, то мы наоборот слышим, что одномандатный депутат более эффективен для избирателей. Избиратели ближе к нему на вытянутую руку, как мы говорим и слышим из уст наших руководителей. И это позволяет более эффективно выполнять наказы избирателей.

Светлана Константинова