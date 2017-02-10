Шанс на освобождение: в Псковской области бесплатно помогают избавиться от алкогольной и наркозависимости

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 12:07

На территории Псковской области работают несколько реабилитационных центров благотворительного фонда «Освобождение». Это бесплатная помощь алко- и наркозависимым людям, которые возвращаются к нормальной жизни, создают семьи.

Алексей встаёт раньше остальных. На пятерых нужно приготовить завтрак, потом обед и ужин. Мужчины разного возраста и социального статуса избавляются здесь от алкогольной и наркозависимости.

АЛЕКСЕЙ:

Я сам с Питера. Проснулся я после комы, в реанимации в больнице. Ну, было очень тяжёлое состояние. Ну, и как бы, надо было мне как-то осмыслить, переосмыслить, можно сказать, жизнь и как бы поменять её.

Жизнь мегаполиса сменилась тихим местом в Великолукском районе. Самый обычный деревенский дом, надворные постройки, сторожевая собака. Это официальный реабилитационный центр благотворительного фонда «Освобождение». Основа лечения - строгий распорядок дня и трудотерапия. Хозяйство небольшое, но дел хватает. Люди приходят сюда добровольно.

ЕВГЕНИЙ:

Не отойти самому – то друзья, то товарищи.

Работу нескольких таких центров в области координирует Александр Мамонов. В прошлом - петербуржский наркоман с двадцати двух летним стажем. Ему было всего одиннадцать, когда увлёкся курительными наркотиками, затем попал в героиновую зависимость. Воровал, дебоширил, в полицейских сводках про него писали «опасен для общества». Жизнь близких превратил в ад, да и собственная уже казалась бессмысленной.

АЛЕКСАНДР МАМОНОВ, КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОСВОБОЖДЕНИЕ»:

Пишешь письмо, прощальное. Ну, самоубийство у меня было – сто восемьдесят таблеток я съедал феназепама, так называемого, вот. Ну папа вовремя заметил, что уже вызвал скорую. Я трое суток провёл в реанимации в токсикологии. Может быть, это тоже один из основных толчков, что нужно менять жизнь, потому что основная часть моих друзей давно на кладбище. Очень давно уже.

Реабилитацию Александр прошёл в Петербурге, а потом приехал вот в этот дом. Семь лет живёт без наркотиков сам и помогает избавиться другим.

АЛЕКСАНДР МАМОНОВ, КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОСВОБОЖДЕНИЕ»:

Сегодня у меня трёхмесячная дочь, у меня есть работа, я знаю и чувствую, что я нужен в обществе. Почему? Потому что занимаюсь теми же людьми, которые нуждаются в помощи.

Из региона Александр уезжать не собирается. С женой и дочерью пока снимают квартиру, но уже купил землю, чтобы строить собственный дом.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин