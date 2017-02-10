Врачи изо всех сил борются за жизнь мальчика, пострадавшего при пожаре в Дновском районе

Состояние мальчика, пострадавшего в пожаре в Дновском районе, остается тяжелым. Он по-прежнему находится в ожоговой реанимации Детской городской больницы номер один в городе Санкт-Петербурге. Дыхание обеспечивается искусственной вентиляцией легких – ему сделана трахеостомия.
У ребенка высокая температура – его лихорадит. Мальчик получает массивную антибактериальную и противогрибковую терапии. На этой неделе ему были закрыты ожоговые поверхности искусственной кожей. Напомним, ребенок пострадал в результате пожара. В Дновском районе горел частный дом. Один ребенок погиб. Старшего сына успела спасти подоспевшая мать – он получил тяжелейшие ожоги третьей, четвертой степени - поражено почти семьдесят процентов кожи. Его экстренным рейсом на вертолете отправили в клинику Санкт-Петербурга.
АРКАДИЙ ГОХМАН ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ:
Если все будет гладко, на следующей неделе планируется частично снимать вот эту искусственную кожу, она просто прикрывает рану, она же не прирастет, она просто временно защищает эти ожоговые места и кусочками пересаживать собственную кожу, которой, к сожалению, осталось очень мало.
Андрей Удалов
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