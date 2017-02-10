Жители Порхова могут сдать экзамен на права в Пскове

ГИБДД области рекомендует Порховчанам в ближайшее время сдавать экзамен на права в Пскове или других районах. Напомним, ранее жители Порхова жаловались, что не могут сдать на права в своем городе.
В ГИБДД пояснили, что там сейчас вакантна должность экзаменатора, поэтому эта работа приостановлена. Как только штат будет укомплектован, прием экзаменов у выпускников автошкол возобновится. По закону все желающие вовсе не обязаны сдавать экзамен в своем районе, и могут сделать это в любом другом российском городе.
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД:
Программы подготовки водителя ТС в соответствии с которым осуществляется подготовка водителей ТС в автошколах несут общий характер на всей территории РФ. То есть гражданин, пройдя обучение в автошколе города Порхова, должен обладать навыками вождения не только на территории города Порхова, но и на иной территории.
Андрей Удалов
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