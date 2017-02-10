Автовокзальный сбор с пассажиров удерживался незаконно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 12:47

Роспотребнадзор признал незаконным автовокзальный сбор при приобретении автобусных билетов. Проверка установила, что эта мера не предусмотрена законодательством и ущемляет права потребителей.

В адрес «Псковавтотранса» выдано представление об устранении нарушений. Роспотребнадзор обращает внимание пассажиров, что они имеют право обратиться с претензией к компании – перевозчику с требованием вернуть незаконно удержанный автовокзальный сбор при приобретении билетов на автовокзале. Добавлю, что сбор был введён несколько лет назад и вызвал возмущение пассажиров. Сторону граждан приняла и Антимонопольная служба.

Кирилл Радион