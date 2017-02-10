Сегодня в России День памяти Александра Пушкина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 20:56

Исполнилось сто восемьдесят лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. У стен Святогорского монастыря в

Пушгорах сегодня прошла лития. Помимо местных жителей на службе присутствовали гости из других городов и делегаты немецкого Пушкинского общества, среди которых - праправнучка великого поэта.

Клотильда фон Ринтелен - праправнучка Александра Сергеевича и правнучка русского императора Александра II. Возглавляет немецкое Пушкинское общество.

В этот собор, Успенский, Святогорского монастыря, основанного еще Иваном Грозным, пятого января 1837 года, привезли гроб с телом убиенного поэта. Его правнучка здесь побывала впервые 25 лет назад. Трое ее сыновей изучают русский язык.

КЛОТИЛЬДА ФОН РИНТЕЛЕН, ПРАПРАВНУЧКА А.С. ПУШКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА:

Я чувствую очень близко и как дома. Я молила о том, что мы всех можем чувствовать, как я. И я думаю, если бы была реализация, не было бы еще раз война между нами.

Цветы к памятному знаку саперам, погибшим в тысяча девятьсот сорок пятом при разминировании родового некрополя Ганнибалов-Пушкиных. В День памяти на могиле Александра Сергеевича Пушкина - заупокойная лития. В этом году исполнилось сто восемьдесят лет со дня гибели поэта. И как много десятков лет подряд здесь звучат стихи. В этом году не только на русском, но и на немецком языках.

Актер Бент Гаан открыл для себя русскую поэзию благодаря немецкому Пушкинскому обществу. Оно возникло тридцать лет назад. Благодаря этим людям творчество русского гения становится более известным. Его стихи переводят, преодолевая языковые, поэтические и смысловые трудности, великолепно исполняют.

ДИМИТРИЙ ШТЮДЕМАНН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА:

Создатель нашего общества славист Калн известен тем, что его перевод "Евгения Онегина" считается лучшим переводом на иностранном языке.

Строки из Евгения Онегина звучали и сегодня. В исполнении ученицы Тямшанской школы. Что такое для России имя Пушкина можно понять только здесь, говорит Клотильда фон Ринтелен. Говорит, чувствует огромную ответственность за это родство и свою близость к России.

Марина Михайлова, Владимир Шагапов