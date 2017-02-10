Пушкинский фестиваль подходит к концу: обсуждаем то, что уже успели увидеть, и то, какие сюрпризы нас еще ожидают, в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 10 февраля, с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.02.2017 11:32

XXIV Пушкинский театральный фестиваль подходит к концу. Мнение тех, кто уже побывал на спектаклях чрезвычайно разнится: кто-то готов петь дифирамбы приезжим режиссерам, а кто-то в гневе выбегает из зала, не посмотрев даже и половины спектакля.

Сегодняшний вечер обещает псковскому зрителю ещё один сюрприз: спектакль «Пушкин. Сцены из семейной жизни». Зрители увидят сразу два варианта истории о золотой рыбке. Оба проекта независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссёр Лариса Маркина и её коллега, тёзка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы.

Обе Ларисы Маркиных согласились поучаствовать в «Шоу вежливых людей»! Слушайте сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05 и готовьте свои вопросы! Телефон прямого эфира 66-27-47.