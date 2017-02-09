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В великолукских многоэтажках заработали пять новых лифтов

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.02.2017 21:15

В великолукских многоэтажках заработали пять новых лифтовСразу три лифта запустили только в доме на проспекте Гагарина. Проблему старых и неисправных лифтов депутату своего округа жильцы озвучили давно.

В результате за счёт муниципальных средств в две тысячи четырнадцатом удалось заменить лифт в первом подъезде. По остальным вопрос оставался открытым, пока не стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов.

АНДРЕЙ КОРНЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Я очень доволен тем, что у меня вопрос этот решился. Вопрос очень финансовоемкий. Действительно, с нашего городского бюджета трудно было бы заменить, приходилось бы годами, наверное, ждать.

ЮРИЙ ВЛАСЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Те лифты, которые были сделаны – новые, современные, тихие. Мы на этих лифтах катались с жителями. Они очень благодарны и не верили, что на протяжении одного года только происходят взносы в Фонд капремонта, и уже такие значительные результаты.

Взносы, которые платит население, пошли также на обновление фасадов, крыш, подвалов пятнадцати жилых домов. В две тысячи семнадцатом запланирован капремонт ещё тридцати трех великолукских многоэтажек.

Лариса Чурикова


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