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История сквозь призму российского кинематографа: фильмы на исторические темы обсуждаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 10 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.02.2017 17:49

История сквозь призму российского кинематографа: фильмы на исторические темы обсуждаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 10 февраля с 7.20Российские режиссеры начали активно снимать фильмы на исторические темы. Еще недавно в кино шел фильм Андрея Кравчука «Викинг», бюджет которого составил больше одного миллиарда рублей.

О нем и других кинолентах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой всеобщей истории и регионоведенья Максимом Юрьевичем Колпаковым. Слушайте 10 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, делитесь впечатлениями от просмотренных фильмов и задавайте вопросы нашему гостю.

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