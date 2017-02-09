История сквозь призму российского кинематографа: фильмы на исторические темы обсуждаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 10 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 17:49

Российские режиссеры начали активно снимать фильмы на исторические темы. Еще недавно в кино шел фильм Андрея Кравчука «Викинг», бюджет которого составил больше одного миллиарда рублей.

О нем и других кинолентах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой всеобщей истории и регионоведенья Максимом Юрьевичем Колпаковым. Слушайте 10 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, делитесь впечатлениями от просмотренных фильмов и задавайте вопросы нашему гостю.