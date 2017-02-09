Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 20:34

В регионе растет число заболевших ОРВИ - эпидпорог уже превышен на двадцать процентов. На карантин закрыты три учебных заведения, в двадцати трех школах на внеплановые каникулы отправились только некоторые классы.

Кашель, насморк, температура - стандартные симптомы простуды. Для февраля ситуация привычная: рост простудных заболеваний в этот период зачастую выводит из строя школы и детские сады. Чтобы болезнь не подкосила, у псковичей свои методы профилактики.

ПСКОВИЧИ:

- Противовирусные препараты принимаем и народная медицина - чесночок дома и то, что врач посоветует. У нас очень хороший педиатр.

- Спортом занимаемся, ведем здоровый образ жизни. Едим овощи, фрукты, не выходим так часто на улицу, чтобы не встретиться с больными людьми.

- Проветривание в помещении, прогулки и витамины.

Специалисты эти методы поддерживают, если дело касается простудных заболеваний. Но когда речь идет уже о гриппе, то лучший способ не заболеть - вовремя сделать прививку.

МАРИНА ШЕЙНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:

В связи с тем, что хорошо прошла профилактическая работа, привито более 15.000 детей, в этом году резкого подъема заболевания гриппом мы не отмечаем. Отмечаются единичные случаи, но резкого подъема нет.

Рекордное количество привитых от гриппа пока сдерживает волну. А вот число заболевших ОРВИ напротив растет. В регионе на карантин закрыты три учебных заведения, в двадцати трех школах на внеплановые каникулы отправились только некоторые классы. В Пскове эпидпорог уже превышен на двадцать процентов.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

По школам, например, у нас в Пскове в 8 школах, а у нас их 28, есть классы, которые закрыты. И в некоторых школах много уже таких классов, например Педагогический лицей, четвертый лицей. И мы сейчас с администрацией решаем вопрос о приостановке вообще занятий в этих школах.

Карантин объявлен и в больницах города: приостановлены плановые операции, запрещены посещения больных. Но пока эпидемия только набирает силу - говорят врачи - настоящую вспышку ожидают через пару недель.

Дина Перевозчикова, Иван Лопаев