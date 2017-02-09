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За 2016 год жители Псковской области получили социальную поддержку на сумму более миллиарда рублей

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.02.2017 16:48

За 2016 год жители Псковской области получили социальную поддержку на сумму более миллиарда рублейЗа год жителям региона оказали социальную поддержку на сумму более миллиарда рублей. Помощь получили свыше ста тридцати тысяч человек. Эти цифры на совещании под руководством зампреда правительства Ольги Голодец озвучил сегодня губернатор Андрей Турчак.

На встрече шла речь и о смертности населения. Псковская область входит в число семи, где наблюдается хорошая динамика по её сокращению, отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Гибнуть от отравления алкоголем и дорожных аварий на Псковщине стали реже. При этом рождаемость остаётся на прежнем уровне.

Надежда Прыгина


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