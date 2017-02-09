Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 14:35

Псковский пункт отбора на военную службу – в тройке лучших по заключению контрактов с выпускниками ВУЗов в Западном военном округе

Семьдесят семь граждан с высшим образованием, не проходивших до этого службу по призыву, заключили свой первый контракт.

В предыдущие годы этот показатель был ниже. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции по итогам года начальник пункта отбора Валерий Бартенев. Всего за прошлый год около восьмисот человек предпочли стать военнослужащими. География выбора воинской части обширная – чаще всего молодые люди изъявляют желание служить в псковском гарнизоне, а также на Северном флоте.

ВАЛЕРИЙ БАРТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Основная мотивация граждан при поступлении на военную службу по контракту – это стабильность и те гарантии, которые предоставляет государство в лице Минобороны: это жилищное обеспечение, денежное обеспечение, вещевое продовольственное, страховое, пенсионное. Те гарантии, которые предоставило Минобороны, они в настоящее время являются актуальными, нисколько не устарели.

Андрей Удалов