logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Псковский пункт отбора на военную службу – в тройке лучших по заключению контрактов с выпускниками ВУЗов в Западном военном округе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.02.2017 14:35

Псковский пункт отбора на военную службу – в тройке лучших по заключению контрактов с выпускниками ВУЗов в Западном военном округеПсковский пункт отбора на военную службу – в тройке лучших по заключению контрактов с выпускниками ВУЗов в Западном военном округе
Семьдесят семь граждан с высшим образованием, не проходивших до этого службу по призыву, заключили свой первый контракт.

В предыдущие годы этот показатель был ниже. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции по итогам года начальник пункта отбора Валерий Бартенев. Всего за прошлый год около восьмисот человек предпочли стать военнослужащими. География выбора воинской части обширная – чаще всего молодые люди изъявляют желание служить в псковском гарнизоне, а также на Северном флоте.

ВАЛЕРИЙ БАРТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Основная мотивация граждан при поступлении на военную службу по контракту – это стабильность и те гарантии, которые предоставляет государство в лице Минобороны: это жилищное обеспечение, денежное обеспечение, вещевое продовольственное, страховое, пенсионное. Те гарантии, которые предоставило Минобороны, они в настоящее время являются актуальными, нисколько не устарели.

Андрей Удалов


SocButtons v1.5

Новости

Хлебосол
Витрум
Авто-трэвл
Kinza
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5