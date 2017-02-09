Псковский пункт отбора на военную службу – в тройке лучших по заключению контрактов с выпускниками ВУЗов в Западном военном округе
Семьдесят семь граждан с высшим образованием, не проходивших до этого службу по призыву, заключили свой первый контракт.
В предыдущие годы этот показатель был ниже. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции по итогам года начальник пункта отбора Валерий Бартенев. Всего за прошлый год около восьмисот человек предпочли стать военнослужащими. География выбора воинской части обширная – чаще всего молодые люди изъявляют желание служить в псковском гарнизоне, а также на Северном флоте.
ВАЛЕРИЙ БАРТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Основная мотивация граждан при поступлении на военную службу по контракту – это стабильность и те гарантии, которые предоставляет государство в лице Минобороны: это жилищное обеспечение, денежное обеспечение, вещевое продовольственное, страховое, пенсионное. Те гарантии, которые предоставило Минобороны, они в настоящее время являются актуальными, нисколько не устарели.
Андрей Удалов
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