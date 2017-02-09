Как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ обсудим сегодня, 9 февраля, в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 13:50

Две школы и один детский сад закрыты на карантин в Псковской области. В 23-х школах на вынужденные каникулы отправлены 68 классов. Прогнозируют ли медики эпидемию по ОРВИ и гриппу? Какие профилактические мероприятия проводятся?

Как защитить ребенка от инфекций? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.