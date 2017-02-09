Псковские археологи совместно с коллегами из Тарту и Санкт-Петербурга проводят исследование древнейшего кургана VI века, находящегося в Островском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 11:30

Сотни кубометров земли просеяли псковские археологи, когда исследовали древнейший курган VI века на территории региона. Раскопки проходили возле деревни Смоленка Островского района, у биатлонной базы «Юность». Антропологи из Тартуского университета и специалисты по радио-углеродному анализу из Петербургского университета исследуют обнаруженный материал.

Псковские длинные курганы возле деревни Смоленка – родовые захоронения периода первых славянских поселений с VI по VIII век. Их строили для избранных, всей общиной. Песок насыпали на дерн. Первые раскопки проводились здесь в 1913 году. Летом 2016-го псковские археологи обнаружили тринадцать погребений – кремированные останки. Из них восемь – разные виды погребального обряда. Вероятно, это говорит о том, как менялся ритуал захоронения.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это был финальный этап великой эпохи переселения народов, когда середина первого тысячелетия нашей эры, V век, славяне со своей прародины, с междуречья Вислы и Одера, под гнетом целого комплекса причин (это и социальные факторы), они начинают перемещаться на соседние территории. При этом нельзя сказать, что это славянские памятники, потому что славяне, перемещаясь сюда, в том числе в среднее течение, в низовья реки Великой, в окрестности Псковско-Чудского озера, они проходили через земли, населенные сначала балтами, потом финно-угорами.

Палеоботаники займутся пробами грунта. Скажут, было ли уже тогда здесь земледелие. Радиоуглеродное исследование прогоревшего угля делают в Санкт-Петербурге. Это уточнит датировки. Антрополог из Тартуского университета определила: кремировали не только людей, но и животных. Каких именно, скажет палеозоолог. Ану Кивирюют говорит: хоронили хорошо. Останки после сожжения собраны идеально. По затылочной и лобным костям будет определен пол. Возможна даже реконструкция внешности.

АНУ КИВИРЮЮТ, АНТРОПОЛОГ, ДОКТОРАНТ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

Сейчас могу сказать, что это ребенок, потому что кости очень маленькие. Вот здесь видно, что они должны быть соединенными. Когда люди растут, эти кусочки срастаются, но у него – еще нет. И здесь очень маленькие зубы.

Капли бронзы и расплавленного железа – остатки украшений. Обряд кремации уничтожил почти все. Осколки керамики. Глина была некачественной. Сосуды, в которых хранился прах погребенных, разрушились из-за большого количества инородных включений. Фрагменты материальной культуры V века реконструируют по аналогам в 3D. Как, например, эту металлическую булавку. Которая скрепляла одежды. Время славянского переселения – одно из самых загадочных. И каждая находка добавляет бесценной информации.

Марина Михайлова, Денис Алексеев



