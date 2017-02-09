В Псковской области триста сорок пять детей ожидают устройства в семьи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 11:24

Количество сирот в регионе сократилось больше чем на четверть. Сегодня устройства в семьи ожидают триста сорок пять детей, - сообщили в Управлении соцзащиты. Большая часть усыновленных остаётся на Псковщине.

Из иногородних в наши органы опеки чаще всего обращаются жители Москвы и Петербурга. Немаловажную роль в поиске родителей для сирот играют видео-паспорта. Свой вклад делает и наша телерадиокомпания. Уже второй год в рубрике «Хочу домой» мы знакомим наших телезрителей с детьми, которые ищут маму и папу.

Надежда Прыгина