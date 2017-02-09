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За неделю диагноз «грипп» поставили двум с половиной тысячам жителей региона

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.02.2017 11:36

С сегодняшнего дня сорок седьмая школа Пскова закрыта на карантин по гриппуДве школы и один детский сад закрыты на карантин в Псковской области. Это учреждения в Новоржевском, Себежском и Гдовском районах. Кроме того на вынужденные каникулы отправлены шестьдесят восемь классов из двадцати трёх школ.

За неделю диагноз грипп поставили двум с половиной тысячам жителей региона. Однако до объявления эпидемии ещё далеко, рассказали в Роспотребнадзоре. Число заболевших должно быть почти вдвое больше сегодняшнего.

Надежда Прыгина


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