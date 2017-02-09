Две школы и один детский сад закрыты на карантин в Псковской области. Это учреждения в Новоржевском, Себежском и Гдовском районах. Кроме того на вынужденные каникулы отправлены шестьдесят восемь классов из двадцати трёх школ.
За неделю диагноз грипп поставили двум с половиной тысячам жителей региона. Однако до объявления эпидемии ещё далеко, рассказали в Роспотребнадзоре. Число заболевших должно быть почти вдвое больше сегодняшнего.
Надежда Прыгина
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Февраль 2017
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