Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 11:36

Две школы и один детский сад закрыты на карантин в Псковской области. Это учреждения в Новоржевском, Себежском и Гдовском районах. Кроме того на вынужденные каникулы отправлены шестьдесят восемь классов из двадцати трёх школ.

За неделю диагноз грипп поставили двум с половиной тысячам жителей региона. Однако до объявления эпидемии ещё далеко, рассказали в Роспотребнадзоре. Число заболевших должно быть почти вдвое больше сегодняшнего.

Надежда Прыгина