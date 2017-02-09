Сегодня на Пушкинском фестивале представят реконструкцию богослужебного чина русской православной церкви XVI-XVII веков

Реконструкцию выполнит ансамбль древнерусской музыки "Сирин". Продолжается и показ спектаклей. Напомним, что в афише фестиваля четыре постановки «Пиковой дамы». Одну из них привёз театр «Кукольный формат» из Петербурга. Это своеобразная третья часть «петербургских мифов», создаваемых театром.
Первая и вторая части были посвящены «Медному всаднику» и «Преступлению и наказанию». «Пиковая дама» - одно из самых мистических произведений русской литературы. Поэтому марионетки в руках кукольников забывают текст, запутываются в своих нитях, теряют голос. Автор спектакля Анна Викторова усадила за ломберный стол Пушкина, Гоголя и других петербургских писателей. У спектакля счастливая фестивальная судьба. Среди наград - высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» за лучшую работу театра кукол и лучшую работу художника.
АННА ВИКТОРОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
И Пушкин у нас в спектакле есть, и Гоголь, и Крылов, и Некрасов, и Достоевский. Посмотрим, как псковский зритель отреагирует. Спектакль у нас новый, мы еще работаем над ним.
Марина Михайлова
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