Руководство муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» готовится сократить треть своих работников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.02.2017 11:55

Число безработных Пскова скоро может увеличиться ещё на тридцать человек. Руководство муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" готовится сократить треть работников своего предприятия.

Большинство - люди, которые непосредственно трудились в городе. Убирали улицы, прочищали ливневки, следили за состоянием мостов. В Профсоюзе уверены - сокращать начали не с того конца. Тридцать человек, большинство - главы семей, молодые и те, кому до пенсии осталось меньше года - все на волоске от сокращения. Приказ подписан. Муниципальное предприятие "Комбинат благоустройства" в трёх десятках рабочих и специалистов не нуждается.

ВЛАДИМИР БЕЗДОРОЖЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА МП Г. ПСКОВА "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА":

Вы купили технику новую, вот машины новые стоят, коллектив обученный, ведь многие люди обучались. Ведь в прошлом году нас администрация отмечала, грамоты давала.

- Это раньше.

- И в этом году, на день коммунальщика. И теперь это всё... эти работники не нужны.

С приходом четыре года назад нового руководителя Василия Салопова предприятие плавно идёт к банкротству, считают в Профсоюзе. Компании далеко не всегда удаётся выиграть муниципальные конкурсы, а именно это - основной источник доходов. И если раньше небольшие зарплаты хотя бы компенсировались премиями, то в последнее время проходится затянуть пояса. А сейчас людей и вовсе заставляют нести ответственность за неэффективные управленческие решения руководства.

ИГОРЬ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Я считаю, что если не налажена работа, надо начинать не с тех людей, которые работают на земле, а начинать с головы. Если ты не умеешь нормально управлять, наверное, надо искать другую работу.

Тридцать человек в масштабах города, не так много, но это треть всех сотрудников "Комбината благоустройства", а значит, сокращение можно назвать массовым - считают в Профсоюзе. Работники комбината добавляют: истинные масштабы проблемы псковичи поймут, когда город зальёт дождями. Позиция Профсоюза однозначна - такое сокращение в "Комбинате благоустройства" незаконно. Власти должны помочь организации остаться на плаву с минимальными потерями. В городской администрации прокомментировать ситуацию нам пообещали в ближайшие дни. А с Василием Салоповым «Вестям» связаться не удалось, в приёмной объяснили: руководитель предприятия до следующей недели в отпуске.

Регина Кадырова, Кирилл Мосин