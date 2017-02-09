Руководство муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» готовится сократить треть своих работников

Число безработных Пскова скоро может увеличиться ещё на тридцать человек. Руководство муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" готовится сократить треть работников своего предприятия.
Большинство - люди, которые непосредственно трудились в городе. Убирали улицы, прочищали ливневки, следили за состоянием мостов. В Профсоюзе уверены - сокращать начали не с того конца. Тридцать человек, большинство - главы семей, молодые и те, кому до пенсии осталось меньше года - все на волоске от сокращения. Приказ подписан. Муниципальное предприятие "Комбинат благоустройства" в трёх десятках рабочих и специалистов не нуждается.
ВЛАДИМИР БЕЗДОРОЖЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА МП Г. ПСКОВА "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА":
Вы купили технику новую, вот машины новые стоят, коллектив обученный, ведь многие люди обучались. Ведь в прошлом году нас администрация отмечала, грамоты давала.
- Это раньше.
- И в этом году, на день коммунальщика. И теперь это всё... эти работники не нужны.
С приходом четыре года назад нового руководителя Василия Салопова предприятие плавно идёт к банкротству, считают в Профсоюзе. Компании далеко не всегда удаётся выиграть муниципальные конкурсы, а именно это - основной источник доходов. И если раньше небольшие зарплаты хотя бы компенсировались премиями, то в последнее время проходится затянуть пояса. А сейчас людей и вовсе заставляют нести ответственность за неэффективные управленческие решения руководства.
ИГОРЬ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Я считаю, что если не налажена работа, надо начинать не с тех людей, которые работают на земле, а начинать с головы. Если ты не умеешь нормально управлять, наверное, надо искать другую работу.
Тридцать человек в масштабах города, не так много, но это треть всех сотрудников "Комбината благоустройства", а значит, сокращение можно назвать массовым - считают в Профсоюзе. Работники комбината добавляют: истинные масштабы проблемы псковичи поймут, когда город зальёт дождями. Позиция Профсоюза однозначна - такое сокращение в "Комбинате благоустройства" незаконно. Власти должны помочь организации остаться на плаву с минимальными потерями. В городской администрации прокомментировать ситуацию нам пообещали в ближайшие дни. А с Василием Салоповым «Вестям» связаться не удалось, в приёмной объяснили: руководитель предприятия до следующей недели в отпуске.
Регина Кадырова, Кирилл Мосин
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5